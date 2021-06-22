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В Москве закончился «КовиВак»
22.6.2021 20:17
Фото: csn-tv.ru
В российской столице на время пришлось остановить запись на вакцинацию препаратом "КовиВак", который был создан специалистами Центра им. Чумакова РАН. Соответствующее сообщение появилось на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Дополнительный объем препарата будет доставлен в Москву в ближайшее время, передает ТАСС. Пока же в прививочных пунктах столицы не проводят вакцинацию с использованием "КовиВака", потому что средство закончилось.
Как пояснил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, распределение вакцин от коронавируса по российским регионам позволяет удовлетворять их потребность с учетом проведения массовой вакцинации.
Представитель ведомства уточнил, что на сегодняшний день россиян вакцинируют тремя отечественными препаратами. Эффективность и безопасность этих средств ранее была подтверждена результатами клинических исследований, отметил Кузнецов.
Ранее власти Нижегородской области ввели новые требования, касающиеся защиты от коронавируса. Теперь в регионе все женихи и невесты для церемонии в ЗАГСе должны предоставить сертификат о прививке или справку о наличии антител либо отрицательном ПЦР-тесте.
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