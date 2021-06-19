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Врачи ввели певицу МакSим в искусственную кому
19.6.2021 14:07
Фото: kapital.kz
Артистка была экстренно госпитализирована несколько дней назад в одну из больниц Москвы.
Состояние 38-летней МакSим, у которой диагностировали пневмонию и 40% поражение легких, ухудшалось, несмотря на усилия врачей.
По данным российских СМИ, ранее специалисты были вынуждены подключить певицу к аппарату ИВЛ. Затем было принято решение ввести МакSим в состояние искусственной комы, чтобы организму было проще сопротивляться заболеванию.
Как пишет «СтарХит», на симптомы простуды МакSим начала жаловаться еще неделю назад. Перед очередным выступлением артистка проверилась на заражение коронавирусом, и тест был отрицательным. В результате певица не стала отменять концерт.
Через несколько дней артистку на скорой экстренно доставили в одну из больниц Москвы. Там у певицы диагностировали воспаление легких с 40% поражения.
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