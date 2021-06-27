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ВОЗ допускает новый локдаун из-за штамма «дельта плюс»
27.6.2021 12:37
Фото: smi2.net
По мнению экспертов ВОЗ, ситуация с новым штаммом, который был выявлен в Индии, является тревожной. Представители организации не исключают введение нового локдауна.
Власти Индии подтвердили сведения о мутации штамма "дельта" на прошлой неделе.
Появление нового варианта возбудителя, который был впервые зафиксирован в Индии и получил название "дельта плюс", прокомментировала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Своим мнением она поделилась в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
По словам Мелиты Вуйнович, распространение новейшего штамма коронавируса требует немедленного реагирования. Иначе придется объявлять новый локдаун. Представительница ВОЗ отметила, что необходимо соблюдать масочный режим дополнительно к вакцинации населения. Меры должны быть приняты в короткое время.
Учитывая, что скорость распространения штамма "дельта плюс" сейчас растет, а возбудитель более агрессивный, о пике говорить рано, констатировала специалист. Вуйнович пояснила, что вакцинация населения важна, т.к. снижает возможность передачи вируса и уменьшает риск протекания коронавируса в тяжелой форме.
На прошлой неделе мэр российской столицы Сергей Собянин в интервью Первому каналу сообщил, что в Москве доминирует индийский штамм. Мутация была выявлена у 89,3% заразившихся в городе.
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