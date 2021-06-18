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Собянин: В Москве доминирует индийский штамм
18.6.2021 20:00
Фото: mockva.ru
На сегодняшний день у 89,3% заразившихся коронавирусом в Москве выявляется т.н. индийская мутация, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в интервью Первому каналу. Градоначальник пояснил, что этот штамм возбудителя в сравнении с первоначальным уханьским способен быстрее распространяться, а также отличается более тяжелым течением.
Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, 89,3% пациентов, у которых в столице выявили коронавирус, заразились мутировавшим возбудителем. Речь идет о т.н. "дельте" - штамме, который впервые был зарегистрирован на территории Индии и считается более агрессивным по сравнению с вариантом из Уханя.
Собянин пояснил, что теперь в организме человека должно иметься вдвое больше антител, чем это было нужно для защиты от "уханьского" варианта. Градоначальник отметил, что в Москве фактически вновь начинается рост числа зараженных, "причем с более тяжелыми последствиями".
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об эффективности российской вакцины "Спутник V" против измененного индийского штамма, который сейчас распространяется в Москве.
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