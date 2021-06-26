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В Мали шесть военных погибли при нападении боевиков


26.6.2021 14:46
В Мали шесть военных погибли при нападении боевиковФото: amazonaws.com

В центральной части Мали боевики атаковали несколько армейских постов, сообщается на официальном сайте ВС республики.

Жертвами столкновений стали как минимум шесть военнослужащих. Обстоятельства случившегося выясняются.

Как стало известно, боевики атаковали армейские посты в деревне Бони 24 июня. Шесть военных погибли, еще один получил ранения, сообщает пресс-служба военного командования Мали.

Несколько дней назад террористы-смертники совершили нападение на военнослужащих, участвующих в операции "Бархан", в городе Гросси. В результате инцидента, случившегося 21 июня неподалеку от военной базы, пострадали шесть французских военнослужащих и четверо мирных граждан.

Как сообщал тогда французский генштаб, их военные на бронетранспортере выполняли разведывательную миссию, когда рядом взорвался автомобиль с террористами. на ИА REGNUM.

В начале года в Мали при подрыве броневика погибли двое французских военных. Вскоре после этого о своей причастности к случившемуся заявили члены группировки "Аль-Каида" (деятельность этой организации в РФ признана террористической и официально запрещена).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 274

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