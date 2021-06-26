|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Мали шесть военных погибли при нападении боевиков
26.6.2021 14:46
Фото: amazonaws.com
В центральной части Мали боевики атаковали несколько армейских постов, сообщается на официальном сайте ВС республики.
Жертвами столкновений стали как минимум шесть военнослужащих. Обстоятельства случившегося выясняются.
Как стало известно, боевики атаковали армейские посты в деревне Бони 24 июня. Шесть военных погибли, еще один получил ранения, сообщает пресс-служба военного командования Мали.
Несколько дней назад террористы-смертники совершили нападение на военнослужащих, участвующих в операции "Бархан", в городе Гросси. В результате инцидента, случившегося 21 июня неподалеку от военной базы, пострадали шесть французских военнослужащих и четверо мирных граждан.
Как сообщал тогда французский генштаб, их военные на бронетранспортере выполняли разведывательную миссию, когда рядом взорвался автомобиль с террористами. на ИА REGNUM.
В начале года в Мали при подрыве броневика погибли двое французских военных. Вскоре после этого о своей причастности к случившемуся заявили члены группировки "Аль-Каида" (деятельность этой организации в РФ признана террористической и официально запрещена).
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|