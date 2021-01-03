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В Мали при подрыве броневика погибли двое французских военных


3.1.2021 14:32
В Мали при подрыве броневика погибли двое французских военныхФото: ednews.net

Бронированный автомобиль, в котором передвигались военнослужащие французской армии, был подорван с использованием самодельного устройства.

Предположительно, речь идет о террористической атаке, сообщает пресс-служба президента Франции.

В результате ЧП смертельные ранения получили двое военнослужащих, еще один отправлен в госпиталь. Сведений о его состоянии пока нет. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как отмечает организация SITE Intel, к случившемуся могут быть причастны члены группировки "Аль-Каида" (деятельность этой организации в РФ признана террористической и официально запрещена). В сообщении указано, что один из главарей экстремистов сделал соответствующее заявление.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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