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Под Иваново мужчина расстрелял коллекторов
11:22
Фото: novorosinform.org
В результате ЧП, случившегося в городе Кохма под Иваново, погиб один человек, еще двое получили ранения, передает "Интерфакс".
По данным агентства, должник открыл стрельбу по пришедшим к нему коллекторам.
Как стало известно, убийство было совершено в результате бытового конфликта. Со ссылкой на собственный источник "Интерфакс" сообщает, что житель Ивановской области расстрелял троих человек. Потом мужчина забаррикадировался в доме и начал отстреливаться.
Позже подтвердилась информация о гибели одного человека от огнестрельных ранений. Двое пострадавших экстренно доставлены в больницу. Сведений о их состоянии пока нет.
Источник уточнил, что жертвой ЧП стал один из коллекторов, пытавшихся получить деньги от должника. Сумма, которую требовали потерпевшие, пока не называлась.
В начале июня житель Сочи застрелил приставов, которые пришли его выселять. ЧП случилось в Адлерском районе города, когда 61-летний Вартан Кочиян отказался впускать представителей власти, явившихся к нему для исполнения судебного решения о сносе самостроя.
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