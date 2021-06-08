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Житель Сочи застрелил приставов, которые пришли его выселять
13:22
Фото: vk.com
Погибшие приставы явились к жителю Сочи с решением о сносе самостроя, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный информированный источник.
ЧП случилось сегодня, 9 июня, в Адлерском районе города.
Как стало известно, 61-летний Вартан Кочиян отказался впускать приставов, которые явились к нему для исполнения судебного решения о сносе самостроя. При этом мужчина не захотел покинуть свое жилище. Через несколько минут житель Сочи открыл стрельбу из охотничьего ружья, смертельно ранив двух человек. Злоумышленника сразу же задержали. Сопротивления в этот момент он практически не оказывал, пояснил источник агентства.
По данным ряда СМИ, мужчина сам вызвал полицию после инцидента. Кроме того, распространились сведения о проблемах с психическим здоровьем у подозреваемого. В прошлом у него не раз замечались приступы немотивированной агрессии. Он не мог адекватно воспринимать не только критические замечания, но и чужие мнения в принципе.
В пресс-службе администрации Сочи пояснили, что иск о признании самовольной постройкой объекта по адресу: улица Просвещения, участок 81/2 был подан еще в 2019 году. В минувшем октябре суд признал таковыми одноэтажные строения барачного типа, которые находятся в первой санитарной зоне.
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