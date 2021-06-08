Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Житель Сочи застрелил приставов, которые пришли его выселять

13:22

Фото: vk.com



Погибшие приставы явились к жителю Сочи с решением о сносе самостроя, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный информированный источник.



ЧП случилось сегодня, 9 июня, в Адлерском районе города.



Как стало известно, 61-летний Вартан Кочиян отказался впускать приставов, которые явились к нему для исполнения судебного решения о сносе самостроя. При этом мужчина не захотел покинуть свое жилище. Через несколько минут житель Сочи открыл стрельбу из охотничьего ружья, смертельно ранив двух человек. Злоумышленника сразу же задержали. Сопротивления в этот момент он практически не оказывал, пояснил источник агентства.



По данным ряда СМИ, мужчина сам вызвал полицию после инцидента. Кроме того, распространились сведения о проблемах с психическим здоровьем у подозреваемого. В прошлом у него не раз замечались приступы немотивированной агрессии. Он не мог адекватно воспринимать не только критические замечания, но и чужие мнения в принципе.



В пресс-службе администрации Сочи пояснили, что иск о признании самовольной постройкой объекта по адресу: улица Просвещения, участок 81/2 был подан еще в 2019 году. В минувшем октябре суд признал таковыми одноэтажные строения барачного типа, которые находятся в первой санитарной зоне.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 191

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 11:19 Блогер Хованский задержан по делу о пропаганде терроризма

Блогер Хованский задержан по делу о пропаганде терроризма 00:24 Судья рассказала о свидетельских показаниях по делу катастрофы MH17

Судья рассказала о свидетельских показаниях по делу катастрофы MH17 8.6.2021 10:09 В Тобольске трое подростков попали в реанимацию, отравившись таблетками

В Тобольске трое подростков попали в реанимацию, отравившись таблетками 7.6.2021 18:27 Названа причина пожара в Тайшете, где погибли отец и двое детей

Названа причина пожара в Тайшете, где погибли отец и двое детей 7.6.2021 11:34 На юге Пакистана 36 человек погибли при столкновении поездов