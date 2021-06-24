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Бритни Спирс просит суд отменить опекунство над ней
24.6.2021 21:59
Фото: news-now.ru
В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) состоялось судебное заседание по делу известной американской певицы Бритни Спирс.
Звезда просит отменить продолжающееся уже около тринадцати лет опекунство над ней, передает телевизионный канал Fox News.
По словам 39-летней артистки, "опекунство должно закончиться". Бритни Спирс участвовала в заседании по видеосвязи. Певица подчеркнула, что неправильно заставлять ее делать то, чего она не хочет. Спирс убеждена, что стала жертвой жестокости, поэтому сейчас она несчастна и не может спать из-за злости, которую испытывает.
Спирс отметила, что ее "отец и все те, кто причастен к этому опекунству", в том числе менеджеры, "должны быть в тюрьме". Певица попросила вернуть ей ее жизнь и выразила готовность подать в суд на своих родственников.
Ранее 68-летний отец звезды собрал документы, которые указывают на проблемы с мышлением и прогрессирующее слабоумие его дочери. Джеймс Спирс настаивает, что опекунство снимать нельзя. По мнению отца звезды, он должен не только контролировать ее бизнес, но и следить за личной жизнью.
Напомним, американская исполнительница попала под опеку еще в 2007 году. Незадолго до того она развелась с Кевином Федерлайном, после чего побрилась налысо и набросилась на автомобиль, в котором находились журналисты. Спирс тогда поместили в больницу на курс реабилитации, а потом признали частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений, связанных с состоянием психики.
На протяжении более десяти лет контроль за финансами певицы осуществляли ее отец и адвокат, назначенный судом. Лишь в начале 2021 года суд наконец разрешил звезде лично выступать на слушаниях по ее делу.
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