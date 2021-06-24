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Земфира подала в суд на Гришковца
24.6.2021 13:24
Фото: mymsk.online
Центральный районный суд Калининграда зарегистрировал иск известной российской певицы Земфиры о защите чести и достоинства, передает агентство "Интерфакс". Как сообщила пресс-служба суда, в качестве ответчика в заявлении указан писатель Евгений Гришковец.
По мнению артистки, литератор позволил себе оскорбительно высказываться о ней и ее творчестве, в частности, назвав наркоманкой. Все это прозвучало в эфире программы "Би Коз", которая была показана на телевизионном канале "Дождь" 27 мая 2021 года.
В заявлении указано, что слова Евгения Гришковца оказали негативное влияние на ее репутацию, а также на отношение к ней со стороны близких, друзей и поклонников. Возникла необходимость оправдываться перед ними, тогда как Земфира испытывает физические и моральные страдания. В результате певица потребовала компенсировать причиненный ей вред в размере 1 500 000 рублей.
В своем иске артистка также просит признать высказывания ответчика, прозвучавшие в эфире канала, не соответствующими действительности. Земфира настаивает, чтобы ответчик публично опроверг их на "Дожде".
Проживающий в Калининграде писатель и драматург Евгений Гришковец ранее признался, что начал сожалеть о сказанном уже во время беседы. По его словам, он был излишне "категоричен, груб, позволил себе гнев". Поэтому литератор выразил готовность принести Земфире извинения.
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