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Гришковец готов извиниться перед Земфирой
20.6.2021 23:33
Фото: opengaz.ru
Известный российский писатель и драматург Евгений Гришковец сожалеет о своих резких высказываниях, которые ранее позволил сделать в адрес певицы Земфиры.
По словам литератора, он готов принести ей искренние извинения.
Видеообращение Евгения Гришковца опубликовал канал "Дождь". Писатель высказался по поводу заявлений, прозвучавших ранее во время программы "Би Коз". Драматург подчеркнул, что искренне сожалеет и готов извиниться.
Писатель также отметил, что его реплики, связанные с творчеством артистки, возникли во время спора, разгоревшегося в условиях прямого эфира. Гришковец признался, что уже в ходе этой беседы начал сожалеть о сказанном. Он понял, что был излишне "категоричен, груб, позволил себе гнев".
Ранее телевизионный канал "Дождь" сообщил, что Земфира потребовала опровержения высказываний Гришковца, которые прозучали в выпуске программы "Би Коз". Передача вышла в эфир 27 мая, в ней обсуждали новый альбом певицы "Бордерлайн".
По данным российских СМИ, после скандальных высказываний Гришковца Земфира также выразила намерение обратиться в суд, чтобы взыскать полтора миллиона рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. На запрос ТАСС в Центральном районном суде Калининграда сообщили, что пока к ним такого заявления еще не поступало.
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