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NYT: Убийцы Хашкаджи прошли боевую подготовку в США
23.6.2021 14:24
Фото: letknow.news
Четверо сотрудников спецслужб Саудовской Аравии, участвовавшие в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи, в прошлом проходили курс боевой подготовки на территории Соединенных Штатов.
Об этом со ссылкой на собственные источники рассказала The New York Times.
По данным газеты, саудовские силовики были направлены в США для обучения по контракту, который был одобрен американским Госдепом. Предполагалось, что специальная боевая подготовка позволит улучшить качество охраны лидеров Саудовской Аравии.
В материале подчеркивается, что одобренное Государственным департаментом обучение может указывать на "опасность военного партнерства с репрессивными правительствами".
В прошлом Хашкаджи сотрудничал с американским изданием The Washington Post. Готовясь к свадьбе, он явился для оформления документов в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Журналист 2 октября 2018 года переступил порог дипмиссии и больше его никто не видел. Останки Хашкаджи до сих пор не были найдены. Предположительно, их могли растворить в кислоте.
Ранее американские СМИ сообщили, что саудовский принц лично одобрил убийство Хашкаджи. В частности, канал CNN ссылался на мнение представителей Управления директора национальной разведки Соединенных Штатов и доклад, подготовленный американской разведслужбой.
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