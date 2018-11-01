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Убийцы Хашкаджи растворили его тело в кислоте
1.11.2018 23:58
Фото: hournews.net
По мнению турецких властей, тело убитого в дипмиссии Саудовской Аравии 59-летнего журналиста Джамаля Хашкаджи найти не удастся - останки сразу после расправы растворили в кислоте.
Об этом передает издание The Washington Post со ссылкой на представителя официальной Анкары, не пожелавшего называть свое имя.
Как заявил источник, после убийства "тело Хашкаджи не нуждалось в похоронах". По мнению турецких властей, сразу после убийства останки были растворены в кислоте. Это произошло либо на территории дипмиссии, где и расчленяли тело, либо в находящейся рядом резиденции генконсула Саудовской Аравии.
Отмечается, что версия о том, что тело было уничтожено, появилась после обнаружения биологических следов в саду генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Напомним, ранее в Генпрокуратуры Турции заявили о том, что Хашкаджи был убит сразу после того, как переступил порог консульства. Преступление было тщательно спланировано, подчеркивали в ведомстве.
По данным ряда СМИ, о готовящейся операции по захвату Хашкаджи в Стамбуле знали в Лондоне. Британские власти даже предпринимали попытки отговорить саудовские власти от этих действий.
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