Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Разведка США: Саудовский принц лично одобрил убийство Хашкаджи

27.2.2021 12:09

Фото: lifeandcity.com



Проведение спецоперации, во время которой погиб журналист Джамаль Хашкаджи, было лично одобрено наследным принцем Саудовской Аравии.



Как передает американский канал CNN, такого мнения придерживаются в Управлении директора национальной разведки Соединенных Штатов.



Телевизионный канал цитирует доклад американской разведслужбы, в котором говорится о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман знал о готовящейся операции в турецком Стамбуле и одобрил ее проведение, хотя речь шла о насильственном захвате и даже убийстве Джамаля Хашкаджи.



Выводы американских спецслужб основаны на данных, согласно которым наследный принц держал под личным контролем принятие решений в королевстве. Кроме того, анализировалась информация о непосредственном участии в подготовке ликвидации саудовского журналиста ключевого советника и членов охраны Мухаммеда ибн Салмана.



В докладе также упоминаются факты поддержки наследным принцем разного рода силовых мер, чтобы находящиеся за рубежом диссиденты, включая Джамаля Хашкаджи, сохраняли молчание.



В прошлом Хашкаджи сотрудничал с американским изданием The Washington Post. Готовясь к свадьбе, он явился для оформления документов в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. После того, как журналист 2 октября 2018 года переступил порог дипмиссии, его судьба остается неизвестной. Останки Хашкаджи до сих пор не были найдены. Предположительно, их могли растворить в кислоте.



По официальной версии, журналист погиб от рук агентов Эр-Рияда во время спецоперации, которую готовили двое помощников наследного принца Саудовской Аравии. Сам же Мухаммед бен Салман не имел представления о планах ликвидации диссидента.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 27.2.2021 22:18 Президент Армении не стал увольнять начальника Генштаба

Президент Армении не стал увольнять начальника Генштаба 27.2.2021 17:18 Белый дом может ввести новые санкции против РФ

Белый дом может ввести новые санкции против РФ 27.2.2021 10:45 Место гибели Бориса Немцова посетил посол США

Место гибели Бориса Немцова посетил посол США 26.2.2021 22:03 Байден: США исключают признание Крыма российским

Байден: США исключают признание Крыма российским 26.2.2021 14:57 Лукашенко заявил, что не будет передавать власть сыновьям