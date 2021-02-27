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Разведка США: Саудовский принц лично одобрил убийство Хашкаджи


27.2.2021 12:09
Разведка США: Саудовский принц лично одобрил убийство ХашкаджиФото: lifeandcity.com

Проведение спецоперации, во время которой погиб журналист Джамаль Хашкаджи, было лично одобрено наследным принцем Саудовской Аравии.

Как передает американский канал CNN, такого мнения придерживаются в Управлении директора национальной разведки Соединенных Штатов.

Телевизионный канал цитирует доклад американской разведслужбы, в котором говорится о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман знал о готовящейся операции в турецком Стамбуле и одобрил ее проведение, хотя речь шла о насильственном захвате и даже убийстве Джамаля Хашкаджи.

Выводы американских спецслужб основаны на данных, согласно которым наследный принц держал под личным контролем принятие решений в королевстве. Кроме того, анализировалась информация о непосредственном участии в подготовке ликвидации саудовского журналиста ключевого советника и членов охраны Мухаммеда ибн Салмана.

В докладе также упоминаются факты поддержки наследным принцем разного рода силовых мер, чтобы находящиеся за рубежом диссиденты, включая Джамаля Хашкаджи, сохраняли молчание.

В прошлом Хашкаджи сотрудничал с американским изданием The Washington Post. Готовясь к свадьбе, он явился для оформления документов в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. После того, как журналист 2 октября 2018 года переступил порог дипмиссии, его судьба остается неизвестной. Останки Хашкаджи до сих пор не были найдены. Предположительно, их могли растворить в кислоте.

По официальной версии, журналист погиб от рук агентов Эр-Рияда во время спецоперации, которую готовили двое помощников наследного принца Саудовской Аравии. Сам же Мухаммед бен Салман не имел представления о планах ликвидации диссидента.

Автор: Злата Богатова

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