Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Олимпийский чемпион Сунь Ян дисквалифицирован на четыре года

10:32

Фото: dailyfinland.fi



Олимпийский чемпион в плавании Сунь Ян на четыре года отстранен от соревнований, передает ТАСС.



Китайского спортсмена дисквалифицировали, признав виновным в нарушении антидопингового законодательства.



Период дисквалификации Сунь Яна отсчитывается с 28 февраля 2020 года, указано в решении Спортивного арбитражного суда (CAS). Китайского пловца отстранили от участия в соревнованиях на четыре года и три месяца, поэтому он не сможет выступить на Олимпиаде в Токио, которая начнется уже через месяц, 23 июля.



Как информирует пресс-служба CAS, первоначально спортсмена было решено дисквалифицировать на восемь лет. Однако в минувшем декабре вердикт отменил Федеральный суд Швейцарии. Причиной этого стали расистские высказывания о Китае на страницах в соцсетях одного из судей CAS. Другие члены коллегии, которые были задействованы в первом слушании, вскоре после этого ушли в отставку, поэтому созывался новый состав.



29-летний китайский пловец Сунь Ян три раза становился олимпийским чемпионом. В 2012 году он лидировал на дистанциях 400 м и 1500 м вольным стилем, а в 2016 одержал победу в 200 метров вольным стилем. Спортсмен одиннадцать раз был признан чемпионом мира и уступает по числу золотых медалей в личных дисциплинах в истории чемпионатов мира лишь американцу Майклу Фелпсу.



В 2018 году титулованный китайский пловец разбил молотком пробирку с его пробой, когда к нему пришли с проверкой офицеры допинг-контроля. Спортсмен первоначально вообще отказался от тестирования мочи, а потом разбил молотком контейнер, чтобы извлечь из него пробу крови. За четыре года до инцидента Сунь Ян уже отстранялся от участия от соревнований на три месяца за использование запрещенных веществ. О дисквалификации официально объявили уже после того, как истек ее срок.



На чемпионате мира в Кванджу занявший второе место австралиец Мак Хортон так и не поднялся на пьедестал и категорически отказался участвовать в фотосессии с завоевавшим золото Сунь Яном, не говоря уже о том, чтобы пожать сопернику руку. После инцидента, случившегося два года назад, в адрес австралийца начали поступать угрозы.



Автор: Злата Богатова

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