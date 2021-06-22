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Олимпийский чемпион Сунь Ян дисквалифицирован на четыре года


10:32
Олимпийский чемпион Сунь Ян дисквалифицирован на четыре годаФото: dailyfinland.fi

Олимпийский чемпион в плавании Сунь Ян на четыре года отстранен от соревнований, передает ТАСС.

Китайского спортсмена дисквалифицировали, признав виновным в нарушении антидопингового законодательства.

Период дисквалификации Сунь Яна отсчитывается с 28 февраля 2020 года, указано в решении Спортивного арбитражного суда (CAS). Китайского пловца отстранили от участия в соревнованиях на четыре года и три месяца, поэтому он не сможет выступить на Олимпиаде в Токио, которая начнется уже через месяц, 23 июля.

Как информирует пресс-служба CAS, первоначально спортсмена было решено дисквалифицировать на восемь лет. Однако в минувшем декабре вердикт отменил Федеральный суд Швейцарии. Причиной этого стали расистские высказывания о Китае на страницах в соцсетях одного из судей CAS. Другие члены коллегии, которые были задействованы в первом слушании, вскоре после этого ушли в отставку, поэтому созывался новый состав.

29-летний китайский пловец Сунь Ян три раза становился олимпийским чемпионом. В 2012 году он лидировал на дистанциях 400 м и 1500 м вольным стилем, а в 2016 одержал победу в 200 метров вольным стилем. Спортсмен одиннадцать раз был признан чемпионом мира и уступает по числу золотых медалей в личных дисциплинах в истории чемпионатов мира лишь американцу Майклу Фелпсу.

В 2018 году титулованный китайский пловец разбил молотком пробирку с его пробой, когда к нему пришли с проверкой офицеры допинг-контроля. Спортсмен первоначально вообще отказался от тестирования мочи, а потом разбил молотком контейнер, чтобы извлечь из него пробу крови. За четыре года до инцидента Сунь Ян уже отстранялся от участия от соревнований на три месяца за использование запрещенных веществ. О дисквалификации официально объявили уже после того, как истек ее срок.

На чемпионате мира в Кванджу занявший второе место австралиец Мак Хортон так и не поднялся на пьедестал и категорически отказался участвовать в фотосессии с завоевавшим золото Сунь Яном, не говоря уже о том, чтобы пожать сопернику руку. После инцидента, случившегося два года назад, в адрес австралийца начали поступать угрозы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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