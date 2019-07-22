|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Австралийскому пловцу Хортону угрожают после бойкота фотосессии с Сунь Яном
00:22
Фото: 365news.biz
После того, как финишировавший вторым на дистанции 400 м вольным стилем Мак Хортон во время церемонии награждения отказался с лидером заплыва - китайским спортсменом Сунь Яном, в адрес австралийца начали поступать угрозы.
Напомним, ранее инцидент прокомментировали в сборной Австралии.
Как передает агентство AP, после того, как Мак Хортон отказался фотографироваться и жать руку китайскому спортсмену Сунь Яну, который выиграл на дистанции 400 м вольным стилем на чемпионате мира в южнокорейском Кванджу, другие атлеты встретили его бурными аплодисментами. Спортсмены выразили одобрение австралийцу, когда он появился в столовой.
Ранее стало известно об угрозах, которые начали поступать в аккаунт Instagram австралийского пловца.
Реакция Хортона вызвана расследованием, которое ранее было начато в отношении трехкратного олимпийского чемпионв Сунь Яна. Титулованный китайский пловец разбил молотком пробирку с его пробой, когда к нему пришли с проверкой офицеры допинг-контроля. Спортсмен первоначально вообще отказался от тестирования мочи, а потом разбил молотком контейнер, чтобы извлечь из него пробу крови.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|