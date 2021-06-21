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В Нижегородской области бывшего следователя осудили за смертельный эксперимент


21.6.2021 23:56
В Нижегородской области бывшего следователя осудили за смертельный экспериментФото: athensvoice.gr

Бывшую сотрудницу СУ СКР по Нижнему Новгороду признали виновной в халатности, в результате которой погиб участник следственного эксперимента.

Мужчина получил смертельные травмы в ДТП.

Как информирует пресс-служба регионального ведомства, следственный эксперимент проводился в октябре 2019 года на территории Кстовского района Нижегородской области. Подсудимая тогда расследовала уголовное дело о ДТП с участием автобуса и мотоцикла, которое произошло на трассе.

По версии следствия, в тот день шел дождь, поэтому дорожное покрытие было мокрым. Условия проведения эксперимента не соответствовали тем, которые были в день аварии. В роли мотоциклиста выступал тридцатилетний мужчина, которому было необходимо выполнить сложный маневр на большой скорости.

Следователь, продолжая эксперимент, не учитывала погодные условия. Она дала команду водителям вновь начинать движение, после чего мотоциклист не справился с управлением. Мужчина получил смертельные травмы и погиб на месте после того как его транспортное средство перевернулось, указано в сообщении.

В ходе расследования и суда было установлено, что бывшая сотрудница СКР "проявила преступную небрежность". Фигурантка, проводившая следственный эксперимент, свою вину признавать отказалась. Женщине вынесли наказание в виде 2,5 лет колонии-поселения с отсрочкой до момента, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

Ранее в Биробиджане рассмотрели уголовное дело, возбужденное в отношении двоих бывших полицейских, которые обвинялись в пытках над задержанными. Оба фигуранта были признаны виновными. Один их них приговорен к наказанию в виде пяти лет колонии общего режима. Второй получил три года условно с испытательным сроком на три года, а также возложением дополнительных обязанностей, указано в сообщении ведомства.

Автор: Злата Богатова

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