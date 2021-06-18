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В Еврейской АО бывших полицейских осудили за пытки над задержанными
18.6.2021 11:33
Фото: sledcom.ru
В Биробиджане рассмотрели уголовное дело, возбужденное в отношении двоих бывших полицейских, которые обвинялись в пытках над задержанными.
Как информирует региональная прокуратура, оба фигуранта были признаны виновными.
По данным прокуратуры Еврейской автономной области, суд в Биробиджане признал виновными в пытках задержанных двух бывших полицейских. Один их них приговорен к наказанию в виде пяти лет колонии общего режима. Второй получил три года условно с испытательным сроком на три года, а также возложением дополнительных обязанностей, указано в сообщении ведомства.
В соответствии с вынесенным вердиктом, оба осужденных в течение определенного периода (два и три года) не могут занимать посты на госслужбе, которые связаны с функцией представителя власти. Бывшим полицейским также придется выплатить потерпевшим 600 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.
Экс-силовики оказались подозреваемыми после того, как осенью 2019 года в областную больницу Биробиджана обратился избитый мужчина. Местный житель сообщил, что был травмирован сотрудниками полиции. В ходе последующего расследования было установлено, что правоохранители пытали задержанных, которые попадали в спецприемнике. Два человека были там избиты полицейскими, которые приковывали их с помощью наручников.
Подсудимые свою вину так и не признали. По данным прокуратуры, к началу судебного процесса удалось собрать достаточный объем доказательств. Материалы подтверждали причастность полицейских к преступлениям, которые им инкриминировались.
Ранее в Якутии был вынесен приговор по делу бывшего оперуполномоченного угрозыска отделения МВД РФ по Жиганскому району. Он обвинялся в нанесении задержанному смертельных травм. Экс-полицейского признали виновным и осудили на двенадцать лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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