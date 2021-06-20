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В Китае 5 человек погибли при обрушении жилого дома
20.6.2021 22:29
Фото: vk.com
По меньшей мере пять человек стали жертвами ЧП, случившегося в китайской провинции Хунань в центре страны, где обрушилось жилое здание.
О произошедшем сообщает Центральное телевидение Китая.
Как стало известно, смертельная авария случилась в небольшом населенном пункте Луян, который расположен на территории уезда Жучэн городского округа Чэньчжоу. В общей сложности в здании постоянно проживали двадцать семь человек. В момент обрушения там находилось двенадцать жильцов.
Со ссылкой на местные экстренные службы уточняется, что пять человек в результате обрушения получили смертельные травмы. Семь пострадавших госпитализированы, они получили повреждения разной степени тяжести.
В поисково-спасательных мероприятиях задействовано свыше 400 человек, привлечено около 80 единиц спецтехники. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия. Сведений о причинах обрушения дома из официальных источников пока не поступало.
Ранее в китайской провинции Гуандун было начато расследование в связи с раскачиванием 72-этажного небоскреба в городе Шэньчжэнь. В минувшем мае колебания ощущались, в частности, на 35-м, 55-м и 60-м этажах башни, высота которой составляет 356 метров.
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