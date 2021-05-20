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В Китае начал раскачиваться 350-метровый небоскреб
20.5.2021 12:21
Фото: liter.kz
В китайском Шэньчжэне снова начало раскачиваться высотное здание SEG Plaza.
Как передают местные СМИ, колебания ощущались, в частности, на 35-м, 55-м и 60-м этажах башни, высота которой составляет 356 метров.
Сегодня, 20 мая, находившиеся в SEG Plaza снова почувствовали, как здание начало раскачиваться. Это произошло после полудня по местному времени.
В минувший вторник, 18 мая, из-за вибраций, которые были зафиксированы в небоскребе, проводилась экстренная эвакуация людей. К счастью, обошлось без пострадавших.
Как заявили представители регионального управления по чрезвычайным ситуациям, землетрясение в качестве причины колебаний не рассматривается. После проверки специалисты также отметили, что уже не обнаруживают движений.
Кроме того, в отчете экспертов указывалось, что в основной конструкции здания они не выявили каких-либо признаков нарушений безопасности.
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