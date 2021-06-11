Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Экипаж «Шэньчжоу-12» перешел на орбитальную станцию «Тяньгун»

17:06

Фото: aniq.uz



Китайские космонавты вошли в базовый модуль орбитальной станции КНР, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление Управления программы пилотируемых космических полетов Китая. В публикации указано, что речь идет о первом в истории случае, когда "китайцы вошли на собственную космическую станцию".



О том, что трое китайских космонавтов сегодня успешно перешли в базовый модуль "Тяньхэ" орбитальной станции КНР, информирует Управление программы пилотируемых космических полетов КНР. По официальным данным, это историческое событие зафиксировано в 18:48 по местному времени (13:48 по Москве).



Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон поздравил Китай с этим достижением и заявил, что с нетерпением ожидает теперь научных открытый.



Ранее с успешным запуском "Шэньчжоу-12" китайских коллег поздравили в "Роскосмосе". В заявлении, которое распространила пресс-служба госкорпорации, подчеркивалось, что Китай активно развивает свои космические технологии. Успешный запуск в "Роскосмосе" назвали уверенным шагом вперед.



Запуск космического корабля "Шэньчжоу-12", на борту которого находился экипаж из трех человек, состоялся сегодня в 09:22 по пекинскому времени (04:22 по Москве). Ракета-носитель "Чанчжэн-2-эф" успешно вывела на орбиту корабль "Шэньчжоу-12", который уже шесть с половиной часов пристыковался к станции. На текущий момент в ее состав входят три элемента - базовый модуль "Тяньхэ", космический грузовик "Тяньчжоу-2" и пилотируемый "Шэньчжоу-12".



Автор: Злата Богатова

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