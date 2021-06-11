|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Экипаж «Шэньчжоу-12» перешел на орбитальную станцию «Тяньгун»
17:06
Фото: aniq.uz
Китайские космонавты вошли в базовый модуль орбитальной станции КНР, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление Управления программы пилотируемых космических полетов Китая. В публикации указано, что речь идет о первом в истории случае, когда "китайцы вошли на собственную космическую станцию".
О том, что трое китайских космонавтов сегодня успешно перешли в базовый модуль "Тяньхэ" орбитальной станции КНР, информирует Управление программы пилотируемых космических полетов КНР. По официальным данным, это историческое событие зафиксировано в 18:48 по местному времени (13:48 по Москве).
Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон поздравил Китай с этим достижением и заявил, что с нетерпением ожидает теперь научных открытый.
Ранее с успешным запуском "Шэньчжоу-12" китайских коллег поздравили в "Роскосмосе". В заявлении, которое распространила пресс-служба госкорпорации, подчеркивалось, что Китай активно развивает свои космические технологии. Успешный запуск в "Роскосмосе" назвали уверенным шагом вперед.
Запуск космического корабля "Шэньчжоу-12", на борту которого находился экипаж из трех человек, состоялся сегодня в 09:22 по пекинскому времени (04:22 по Москве). Ракета-носитель "Чанчжэн-2-эф" успешно вывела на орбиту корабль "Шэньчжоу-12", который уже шесть с половиной часов пристыковался к станции. На текущий момент в ее состав входят три элемента - базовый модуль "Тяньхэ", космический грузовик "Тяньчжоу-2" и пилотируемый "Шэньчжоу-12".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|