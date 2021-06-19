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В Японии более 60% компаний хотели бы отменить или перенести ОИ


19.6.2021 20:52
В Японии более 60% компаний хотели бы отменить или перенести ОИФото: metaratings.ru

Отмену или очередной перенос Олимпийских игр в Токио, которые начнутся через месяц, одобрили руководители более 60% японских компаний.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проводившегося в первых числах июня компанией "Секо", передает агентство Kyodo.

Как показало исследование, 34,7% опрошенных представителей руководства японских компаний хотели бы отмены Олимпиады, учитывая эпидемиологическую обстановку. Более 29% респондентов заявили, что выступают за новый перенос соревнований.

Мнение о том, что Олимпийские игры должны проводиться, как это планируется, поддержали 36% участников опроса.

В качестве основных причин необходимости отказа от Игр в этом году опрошенные указывали низкие темпы вакцинации от COVID-19 (76,3%) и опасения по поводу последствий для Японии в случае приезда спортсменов и болельщиков со всего мира (75,7%).

Предполагается, что открытие Олимпийских игр в Токио состоится 22 апреля. Соревнования, перенесенные на год из-за пандемии, будут продолжаться до 8 августа.

В конце минувшего мая, когда в Японии было привито от коронавируса лишь 5% населения, местные вирусологи предупредили о риске появления "олимпийского" штамма COVID.

Автор: Злата Богатова

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