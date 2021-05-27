ИнтерНовости - новости в стране и мире
ICAO начинает расследовать инцидент с севшим в Минске лайнером Ryanair
ICAO начинает расследовать инцидент с севшим в Минске лайнером Ryanair
В Минске отменили матч с европейскими звездами футбола
В Минске отменили матч с европейскими звездами футбола
Сфабриковавшие дело Голунова полицейские получили от пяти до 12 лет
Сфабриковавшие дело Голунова полицейские получили от пяти до 12 лет
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В МИД вызвали украинского дипломата из-за провокации у посольства в КиевеВ МИД вызвали украинского дипломата из-за провокации у посольства в Киеве
Сфабриковавшие дело Голунова полицейские получили от пяти до 12 летСфабриковавшие дело Голунова полицейские получили от пяти до 12 лет
ICAO начинает расследовать инцидент с севшим в Минске лайнером RyanairICAO начинает расследовать инцидент с севшим в Минске лайнером Ryanair
Основатель NEXTA Путило просит у властей Польши усилить его охрануОснователь NEXTA Путило просит у властей Польши усилить его охрану
В Индии за сутки выявили более 200 тыс. носителей коронавирусаВ Индии за сутки выявили более 200 тыс. носителей коронавируса

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.Ночь музеев в условиях пандемии. Часть 1. Знакомство с народами севера.
Конкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь мая" с издательством Inspiria на MyCharm.ru
Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Японии предупреждают о риске появления «олимпийского» штамма COVID


27.5.2021 14:26
В Японии предупреждают о риске появления «олимпийского» штамма COVIDФото: livejournal.com

Массовое скопление людей, которые приедут из различных стран мира на Олимпийских играх в Токио, способно существенно осложнить эпидемиологическую ситуацию, заявил председатель союза врачей Японии Наото Уэяма. По мнению специалиста, может возникнуть новый "олимпийский" штамм COVID-19.

В Токио во время спортивных соревнований сконцентрируются различные "мутантные штаммы вируса, существующие в различных местах". В результате есть риск появления нового типа возбудителя, который начнет распространяться после Олимпиады, подчеркнул Наото Уэяма, выступая на пресс-конференции. Глава союза врачей Японии также отметил, что в Токио, предположительно, прибудут представители как минимум двухсот государств.

Сейчас в Японии сохраняются опасения по поводу безопасности проведения Олимпиады 2020 года, которая из-за пандемии коронавируса была перенесена на это лето. Социологические опросы свидетельствуют, что многие местные жители настроены против Игр. При этом в Японии от COVID-19 вакцинировались только около 5% населения.

Ранее в Сети появилась петиция, которую подписали уже более 200 тыс. японцев. Авторы документа обратились с требованием отменить соревнования к главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, председателю Международного Паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу, японскому министру по делам Игр Тамае Марукаве, главе оргкомитета Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото и губернатору японской столицы Юрико Коикэ.

В качестве организатора этой масштабной общественной акции выступил юрист Кендзи Уцуномия. В прошлом он неоднократно баллотировался на пост губернатора Токио. На своем сайте Уцуномия заявил, что вместе с единомышленниками решительно призывает "к предотвращению распространения коронавируса". По его мнению, нужно задействовать все "ресурсы, чтобы остановить Олимпийские игры" и  защитить жизни, а также сохранить средства к существованию.

По данным статистики, которую приводит портал Worldometers, за период с начала пандемии в Японии коронавирус был выявлен у более чем 725 тыс. человек, свыше 12,4 тыс. зараженных скончались. Порядка 650 тыс. человек смогли победить COVID-19 и уже поправились.



Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Задержанная в Минске Сапега редактировала Telegram-канал с данными о милиционерахЗадержанная в Минске Сапега редактировала Telegram-канал с данными о милиционерах
В Самаре женщина скончалась после нападения бездомных собакВ Самаре женщина скончалась после нападения бездомных собак
Белоруссия и Латвия взаимно высылают почти всех дипломатовБелоруссия и Латвия взаимно высылают почти всех дипломатов
СМИ: Байден в частной беседе убеждал Нетаньяху остановить операцию в секторе ГазаСМИ: Байден в частной беседе убеждал Нетаньяху остановить операцию в секторе Газа
Лукашенко рассказал, откуда поступил сигнал о минировании лайнера RyanairЛукашенко рассказал, откуда поступил сигнал о минировании лайнера Ryanair

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru