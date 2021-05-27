Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Японии предупреждают о риске появления «олимпийского» штамма COVID

27.5.2021 14:26

Фото: livejournal.com



Массовое скопление людей, которые приедут из различных стран мира на Олимпийских играх в Токио, способно существенно осложнить эпидемиологическую ситуацию, заявил председатель союза врачей Японии Наото Уэяма. По мнению специалиста, может возникнуть новый "олимпийский" штамм COVID-19.



В Токио во время спортивных соревнований сконцентрируются различные "мутантные штаммы вируса, существующие в различных местах". В результате есть риск появления нового типа возбудителя, который начнет распространяться после Олимпиады, подчеркнул Наото Уэяма, выступая на пресс-конференции. Глава союза врачей Японии также отметил, что в Токио, предположительно, прибудут представители как минимум двухсот государств.



Сейчас в Японии сохраняются опасения по поводу безопасности проведения Олимпиады 2020 года, которая из-за пандемии коронавируса была перенесена на это лето. Социологические опросы свидетельствуют, что многие местные жители настроены против Игр. При этом в Японии от COVID-19 вакцинировались только около 5% населения.



Ранее в Сети появилась петиция, которую подписали уже более 200 тыс. японцев. Авторы документа обратились с требованием отменить соревнования к главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, председателю Международного Паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу, японскому министру по делам Игр Тамае Марукаве, главе оргкомитета Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото и губернатору японской столицы Юрико Коикэ.



В качестве организатора этой масштабной общественной акции выступил юрист Кендзи Уцуномия. В прошлом он неоднократно баллотировался на пост губернатора Токио. На своем сайте Уцуномия заявил, что вместе с единомышленниками решительно призывает "к предотвращению распространения коронавируса". По его мнению, нужно задействовать все "ресурсы, чтобы остановить Олимпийские игры" и защитить жизни, а также сохранить средства к существованию.



По данным статистики, которую приводит портал Worldometers, за период с начала пандемии в Японии коронавирус был выявлен у более чем 725 тыс. человек, свыше 12,4 тыс. зараженных скончались. Порядка 650 тыс. человек смогли победить COVID-19 и уже поправились.







Автор: Злата Богатова

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