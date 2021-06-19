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В Новой Зеландии из-за торнадо погиб один человек
19.6.2021 17:45
Фото: viknaodessa.od.ua
Один человек погиб в результате торнадо, прошедшего по пригороду Южного Окленда в Новой Зеландии, сообщают зарубежные СМИ.
По данным местных властей, пострадали по меньшей мере двое жителей региона.
В Новой Зеландии в результате стихийных бедствий, вызванных торнадо, погиб один человек. Радио RNZ сообщает, что ЧП случилось в окрестностях Южного Окленда - крупнейшего города этого островного государства.
Во время смерча, прошедшего по пригороду Южного Окленда, два человека получили травмы.
Несколько жилых зданий были серьезно повреждены - у них разрушены крыши и выбиты окна. Из-за мощных порывов ветра там были повалены деревья и порваны линии электропередачи. Спасатели и ремонтные службы сейчас продолжают работу на месте происшествий, ликвидируя последствия стихийного удара.
Ранее сообщалось о гибели жителя Ялте, который переходил дорогу и утонул. ЧП случилось на фоне подтоплений, начавшихся в центре города из-за сильнейших осадков, которые обрушились на Крым.
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