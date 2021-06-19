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Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией


19.6.2021 16:20
Россия восстанавливает авиасообщение с ТурциейФото: livejournal.com

Авиасообщение с Турцией предполагается восстановить 22 июня, передают российские СМИ со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

По ее словам, российские специалисты посетили страну и оценили эпидемиологическую обстановку.

В ходе брифинга, который состоялся накануне, 18 июня, Татьяна Голикова сообщила о скором возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией. По ее словам, это произойдет уже 22 июня. Вице-премьер пояснила, что Турцию посетила российская инспекционная группа. Специалисты оценили текущую эпидемиологическую обстановку и меры, которые предпринимают местные власти по борьбе с коронавирусом.

На сегодняшний день в Турции вакцинировали уже от 60 до 90% работников сферы услуг. При этом заполненность коечного фонда, предназначенного для пациентов с подтвержденным COVID-19, составляет около 40%. Эти и другие факторы стали решающими.

Власти РФ объявили о приостановлении воздушного сообщения с Турцией в середине минувшего апреля, когда в республике фиксировался резкий всплеск числа инфицированных коронавирусом. В мае срок действия ограничений продлили до 21 июня.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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