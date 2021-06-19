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Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией
19.6.2021 16:20
Фото: livejournal.com
Авиасообщение с Турцией предполагается восстановить 22 июня, передают российские СМИ со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
По ее словам, российские специалисты посетили страну и оценили эпидемиологическую обстановку.
В ходе брифинга, который состоялся накануне, 18 июня, Татьяна Голикова сообщила о скором возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией. По ее словам, это произойдет уже 22 июня. Вице-премьер пояснила, что Турцию посетила российская инспекционная группа. Специалисты оценили текущую эпидемиологическую обстановку и меры, которые предпринимают местные власти по борьбе с коронавирусом.
На сегодняшний день в Турции вакцинировали уже от 60 до 90% работников сферы услуг. При этом заполненность коечного фонда, предназначенного для пациентов с подтвержденным COVID-19, составляет около 40%. Эти и другие факторы стали решающими.
Власти РФ объявили о приостановлении воздушного сообщения с Турцией в середине минувшего апреля, когда в республике фиксировался резкий всплеск числа инфицированных коронавирусом. В мае срок действия ограничений продлили до 21 июня.
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