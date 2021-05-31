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Россия продлевает ограничение авиасообщения с Турцией
31.5.2021 21:05
Фото: vk.com
Российские власти собираются оставить в силе ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня, передает ТАСС со ссылкой на два источника.
Срок действия мер, объявленных в середине апреля, первоначально был рассчитан на период до конца мая.
Как заявили источники, близкие к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом, Россия сохранит ограничение авиасообщения с Турцией после 1 июня, передает ТАСС. Полеты в этом направлении, как и последние полтора месяца, будут осуществляться в особом режиме.
Напомним, 15 апреля было объявлено об ограничении пассажирского авиасообщения с Турцией по причине нового ухудшения эпидемиологической обстановки. После вспышки коронавируса число рейсов в эту страну и обратно было решено сократить до двух в неделю. Авиарейсы в Турцию сейчас осуществляют "Аэрофлот" и Turkish Airlines.
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