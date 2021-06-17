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Попова допустила введение обязательной вакцинации по всей стране


15:02
Попова допустила введение обязательной вакцинации по всей странеФото: pronedra.ru

В случае необходимости в России может быть введена обязательная вакцинация части граждан от коронавируса, как это уже сделано в Москве и некоторых других регионах.

С таким заявлением глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила на заседании Центризбиркома, передает ТАСС.

В зависимости от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация по коронавирусу, в России могут ввести обязательную вакцинацию части жителей в других регионах, допустила Анна Попова. Глава Роспотребнадзора пояснила, что такой новый инструмент уже начинает действовать в Туле.

Ранее обязательную вакцинацию от COVID-19 объявили власти Москвы и Подмосковья, Кузбасса и Сахалина.

Попова подчеркнула, что вакцинация населения позволит прекратить распространение коронавируса. Об этом свидетельствует опыт некоторых регионов, например, Якутии. Своевременно организовав массовую иммунизацию, местные медики добились снижения показателей заболеваемости, которые фиксируются уже третью неделю.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь не идет о введении тотальной вакцинации от коронавируса. Как отметил официальный представитель Кремля, "очень важно учитывать нюансы", придерживаясь инструкцией главного санитарного врача по регионам.

Автор: Злата Богатова

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