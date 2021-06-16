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Песков: речи о тотальной вакцинации от COVID-19 нет
14:18
Фото: livejournal.com
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь не идет о введении тотальной вакцинации от коронавируса.
Как отметил официальный представитель Кремля, "очень важно учитывать нюансы".
По словам Дмитрия Пескова, "речь не идет о тотальной обязательной вакцинации". Пресс-секретарь российского президента пояснил, что ситуация обусловлена инструкцией главного санитарного врача по регионам.
Решения на основании этой инструкции принимается администрациями конкретных регионов, отметил официальный представитель Кремля. Он также напомнил об особых полномочиях, которыми власти на местах были наделены после начала пандемии. Меры по обязательной вакцинации, распространяющиеся на некоторые отрасли экономики, Песков назвал оправданными, учитывая ситуацию с распространением заболевания.
Напомним, ранее Песков заявил, что темпы добровольной вакцинации в России оставляют желать лучшего. В сложившейся обстановке необходимо усиливать разъяснительную работу с населением.
Обязательная вакцинация от COVID-19 на текущий момент объявлена властями четырех регионов РФ. Прививки от коронавируса должны сделать некоторые категорий граждан в Москве и Московской области, а также на Сахалине и в Кузбассе.
За минувшие сутки в России было выявлено еще 14 057 случаев заражения коронавирусом. Как информирует сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания, выздоровевшими по стране признаны 11 205 человек. Среди пациентов с подтвержденным диагнозом зафиксировано 416 летальных исходов.
В Москве за последний день зафиксировали еще 6 195 зараженных, скончались 73 человека. 1 208 и 946 инфицированных было выявлено соответственно в Подмосковье и Петербурге.
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