|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Синьцзяне нашли окаменелые следы птерозавров, оставленные 135 млн лет назад
18.6.2021 12:44
Фото: 24news.com.ua
Китайские ученые полагают, что обнаруженные в скалах Синьцзяна 114 окаменелых следов могут принадлежать птерозаврам.
Доисторические летающие рептилии обитали в этом районе 135 млн лет назад, передает Синьхуа со ссылкой на отчет в международном журнале PeerJ.
По данным агентства, следы были найдены в регионе Уэрхэ в Джунгарском бассейне, где проводили исследования представители Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии при Китайской академии наук. В общей сложности за период с 2006 года они обнаружили в этом месте более ста отпечатков конечностей - передних и задних, после чего специалисты пришли к выводу, что существа были четвероногими.
Особенное внимание специалистов вызвал окаменелый след, располагавшийся на участке площадью всего 0,3 кв. м. Эти отпечатки имели отличия в сравнении со следами, которые оставляли представители пятнадцати уже известных видов птерозавров. Изучив основные признаки, в частности, длину пальцев, исследователи предположили, что речь может идти о новом виде, назвав его Pteraichnus wuerhoensis isp. nov. По словам ученых, такие существа обитали в течение раннего мелового периода.
Ранее международный коллектив палеонтологов сделал описание нового вида птерозавра Kunpengopterus antipollicatus. В группу исследователей изучавших этого летающего ящера, входили ученые из Бразилии, Великобритании, Дании, Китая и Японии.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|