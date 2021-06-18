Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Синьцзяне нашли окаменелые следы птерозавров, оставленные 135 млн лет назад

18.6.2021 12:44

Фото: 24news.com.ua



Китайские ученые полагают, что обнаруженные в скалах Синьцзяна 114 окаменелых следов могут принадлежать птерозаврам.



Доисторические летающие рептилии обитали в этом районе 135 млн лет назад, передает Синьхуа со ссылкой на отчет в международном журнале PeerJ.



По данным агентства, следы были найдены в регионе Уэрхэ в Джунгарском бассейне, где проводили исследования представители Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии при Китайской академии наук. В общей сложности за период с 2006 года они обнаружили в этом месте более ста отпечатков конечностей - передних и задних, после чего специалисты пришли к выводу, что существа были четвероногими.



Особенное внимание специалистов вызвал окаменелый след, располагавшийся на участке площадью всего 0,3 кв. м. Эти отпечатки имели отличия в сравнении со следами, которые оставляли представители пятнадцати уже известных видов птерозавров. Изучив основные признаки, в частности, длину пальцев, исследователи предположили, что речь может идти о новом виде, назвав его Pteraichnus wuerhoensis isp. nov. По словам ученых, такие существа обитали в течение раннего мелового периода.



Ранее международный коллектив палеонтологов сделал описание нового вида птерозавра Kunpengopterus antipollicatus. В группу исследователей изучавших этого летающего ящера, входили ученые из Бразилии, Великобритании, Дании, Китая и Японии.



Автор: Злата Богатова

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