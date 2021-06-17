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Отец задержанной в Минске россиянки попросил Лукашенко о милосердии
17.6.2021 16:02
Фото: livejournal.com
К президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой о личной встрече обратился житель Приморского края, являющийся отцом задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги.
Гражданку РФ обвиняют в разжигании социальной вражды и розни.
Обратившись к белорусскому президенту, 53-летний Андрей Сапега попросил его проявить милосердие к дочери. Видеоматериал появился на канале Youtube дальневосточного издания PrimaMedia.
Житель Приморья попросил Александра Лукашенко о личной встрече, чтобы поговорить о судье дочери, которая находится сейчас в минском СИЗО Белорусского КГБ. Девушке, обвиненной в ряде серьезных преступлений, может грозить длительное заключение. Поэтому Андрей Сапега решил обратиться к белорусскому лидеру в преддверии его визита в Приморский край.
Сапега подчеркнул, что обращается к Лукашенко "как отец к отцу". По его словам, сейчас мир переполнен жестокостью, тогда как его дочь просто "оказалась не в том месте и не с тем человеком". До того, как девушка начала встречаться с белорусским активистом Романом Протасевичем, она вела совершенно обычную жизнь и не участвовала в протестном движении в Минске. Как пояснил житель Приморья, его его дочь и нарушила закон, когда уже общалась с Протасевичем, речь идет лишь об истории любви, а не об убеждениях.
Ранее оппозиционер Роман Протасевич забыл фамилию российского бизнесмена, перечислявшего деньги на деятельность телеграм-канала NEXTA (власти республики официально признали его экстремистским). По словам активиста, он не мог вспомнить и название компаний, принадлежащих олигарху.
Задержанный в Минске в конце мая вместе с Сапегой Протасевич выступил перед журналистами на пресс-конференции, организованной по инициативе МИД Белоруссии. Позже его мать заявила, что ее сын находится под сильнейшим давлением. В беседе с Deutsche Welle женщина предположила, что Протасевич вынужден скрывать истинные эмоции под "маской", чтобы "спасти себя, а также жизнь своей девушки".
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