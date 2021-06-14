Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Суд в Минске отказался удовлетворить жалобу россиянки Сапеги на ее задержание

14.6.2021 12:12

Фото: rtr-vesti.ru



Суд Партизанского района Минска рассмотрел заявление, поданное гражданкой РФ Софьей Сапегой.



Как сообщила сегодня судья Наталья Дедкова, жалобу россиянки на ее задержание оставили без удовлетворения.



Вердикт можно обжаловать и опротестовать в порядке установленном законодательством. Жалоба рассматривалась судом при закрытых дверях, передает агентство "Интерфакс". Софья Сапега на этом заседании не присутствовала.



Ранее адвокат россиянки Александр Филанович рассказал, что девушка решила подать жалобу на свое задержание. Юрист отметил, что получил возможность ознакомиться с материалами, касающимися задержания Сапеги, 11 июня в управлении Следственного комитета РБ по Минску. Речь также шла о документах, которые связаны с возбуждением еще одного уголовного дела в отношении россиянки.



Напомним, на прошлой неделе родственники Сапеги получили первые письма, которые она писала, уже находясь в СИЗО КГБ Белоруссии. Послания датированы 27 мая, 1 и 3 июня. По словам росиянки, Роман Протасевич "оберегал и заботился" о ней, как мог. Поэтому она просит родителей не винить белорусского оппозиционера "в том, что все так вышло". Сапега рассказала, что много читает, хорошо питается и занимается гимнастикой. Время она может определять по колоколам, которые бьют каждый час.



Девушка отметила, что ей передали первые письма от родственников и сокурсников, она получает продукты. В письмах родителям Сапега призналась, что сожалеет о незащищенной магистерской диссертацией. Она пояснила, что боится отстать от жизни. По ее словам, из заключения она может выйти "никем и абсолютно ненужной обществу".



Автор: Злата Богатова

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