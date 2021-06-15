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Протасевич не вспомнил имя российского олигарха, финансировавшего NEXTA
15.6.2021 00:22
Фото: кадр видео с youtube.com
Задержанный в Белоруссии оппозиционер Роман Протасевич забыл фамилию российского бизнесмена, перечислявшего деньги на деятельность телеграм-канала NEXTA (власти республики официально признали его экстремистским). По словам Протасевича, он не может вспомнить и название компаний, принадлежащих олигарху.
Роман Протасевич выступил сегодня перед журналистами во время пресс-конференции в Минске, которая была организована по инициативе МИД Белоруссии. По словам оппозиционера, ранее он "все озвучил в интервью". Теперь ему больше нечего добавить, и фамилию российского олигарха он не помнит, как и название принадлежащих ему компаний.
Сооснователь Telegram-канала NEXTA (в Белоруссии ранее был официально признан экстремистским) также подчеркнул, что сейчас СИЗО является для него самым безопасным местом. При этом Протасевич подчеркнул, что никого не предавал.
В интервью белорусскому телевизионному госканалу ОНТ Протасевич ранее рассказал об олигархе, компания которого была связана "с Уралом и горной добычей". По словам оппозиционера, бизнесмен регулярно перечислял деньги на развитие Telegram-канала. Протасевич предположил, что в обмен предприниматель получал возможность публиковать материалы, в которых был на тот момент заинтересован.
Протасевич не называл фамилии бизнесмена, но отмечал, что это один из конкурентов Михаила Гуцериева, встречавшийся в Польше с представителями белорусской оппозиции.
Задержанный в Минске оппозиционер также сообщил о слежке, которая велась за ним в Варшаве и Вильнюсе. По его словам, это делали не сотрудники белорусских спецслужб. Протасевич в ходе пресс-конференции снова опроверг домыслы о том, что его подвергают пыткам.
Роман Протасевич, задержанный вместе с его подругой россиянкой Софьей Сапегой 23 мая в аэропорту Минска, ранее уже не раз давал интервью. В частности, на его предыдущие признания остро отреагировали в Лондоне. Как заявил глава МИД Британии Доминик Рааб, следует привлечь к ответственности тех, кто записывал беседу с белорусом под угрозой физического насилия, а также в условиях ограничения свободы.
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