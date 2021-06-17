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Курганца, сжегшего в печи внука, приговорили к 19 годам колонии


17.6.2021 15:31
Курганца, сжегшего в печи внука, приговорили к 19 годам колонииФото: sledcom.ru суд

Вынесен приговор жителю Курганской области, который обвинялся в жестоком убийстве полуторагодовалого внука.

По версии следствия, в начале года мужчина заживо сжег мальчика в печи.

Суд в Кургане завершил рассмотрение уголовного дела, которое возбудили по факту гибели полуторагодовалого ребенка. Местного жителя, обвинявшегося в убийстве маленького внука, приговорили к наказанию в виде 19 лет лишения свободы. Как указано на сайте областного суда, отбывать срок ему предстоит в колонии строгого режима.

Преступление было совершено 10 января 2021 года на территории населенного пункта Бутырского в Мишкинском районе. Мужчина, будучи пьяным, присматривал за маленьким внуком.

Дед решил посадить ребенка на качели, после чего мальчик упал и потерял сознание. Намереваясь скрыть случившееся, осужденный положил внука в раскаленную печь, а потом запер задвижку. В результате ребенок погиб от полученных ожогов.

Ранее подобный чудовищный инцидент произошел в Хакасии, где супруги сожгли в печи годовалого внука. ЧП случилось в одном из домов населенного пункта Харой, который находится в Таштыпском районе. Мальчика привела дочь 42-летней женщины, которой требовалось отлучиться по делам в соседнее село.

Автор: Злата Богатова

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