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Хакасские супруги сожгли в печи годовалого внука
30.1.2019 14:16
Фото: stavropolye.tv
Полиция Хакасии задержала двух местных жителей по подозрению в убийстве годовалого ребенка, передает РИА Новости.
По версии следствия, супруги, будучи пьяными, сожгли в печи собственного внука.
Шокирующее происшествие случилось в одном из домов населенного пункта Харой, который находится в Таштыпском районе. На сегодняшний день в этой деревне проживает чуть более полутора сотен человек. Ближайшая железнодорожная станция расположена на расстоянии порядка сорока километров.
Согласно материалам уголовного дела, в минувший вторник, 29 января, двум местным жителям оставили ребенка. Дочь 42-летней женщины попросила ее приглядеть за малышом, так как ей необходимо было отлучиться по делам в соседнее село. Бабушка, полагают следователи, начала распивать алкоголь в компании 47-летнего супруга.
По версии следствия, будучи в состоянии опьянения, подозреваемые убили внука. Обгоревшее тело 11-месячного мальчика позже обнаружил в топке печи родственник семьи. По факту случившегося следственные органы региона уже возбудили уголовное дело. Бабушку и дедушку задержали.
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