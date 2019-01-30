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Хакасские супруги сожгли в печи годовалого внука


30.1.2019 14:16
Хакасские супруги сожгли в печи годовалого внукаФото: stavropolye.tv

Полиция Хакасии задержала двух местных жителей по подозрению в убийстве годовалого ребенка, передает РИА Новости.

По версии следствия, супруги, будучи пьяными, сожгли в печи собственного внука.

Шокирующее происшествие случилось в одном из домов населенного пункта Харой, который находится в Таштыпском районе. На сегодняшний день в этой деревне проживает чуть более полутора сотен человек. Ближайшая железнодорожная станция расположена на расстоянии порядка сорока километров.

Согласно материалам уголовного дела, в минувший вторник, 29 января, двум местным жителям оставили ребенка. Дочь 42-летней женщины попросила ее приглядеть за малышом, так как ей необходимо было отлучиться по делам в соседнее село. Бабушка, полагают следователи, начала распивать алкоголь в компании 47-летнего супруга.

По версии следствия, будучи в состоянии опьянения, подозреваемые убили внука. Обгоревшее тело 11-месячного мальчика позже обнаружил в топке печи родственник семьи. По факту случившегося следственные органы региона уже возбудили уголовное дело. Бабушку и дедушку задержали.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 319

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