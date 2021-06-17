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СМИ: Меган Маркл обидела внучку Елизаветы II
17.6.2021 15:06
Фото: loverust.ru
Супруга принца Гарри могла обидеть беременную внучку королевы Елизаветы II, пишут британские СМИ.
Причиной недовольства принцессы Беатрис стало имя, которое бывшие герцог и герцогиня Сассекские выбрали для своей дочери.
Девочку, которая появилась на свет 4 июня, назвали дочь Лилибет в честь британской королевы. Дело в том, что именно так Елизавету II называли родители, когда она была еще маленькой девочкой.
По данным СМИ, именно так собиралась назвать своего ребенка принцесса Беатрис. Узнав о беременности, она говорила о своих планах всем членам семьи. О том, что девочка молучит имя Лилибет, не могла не знать и Меган Маркл.
Принцесса Беатрис объявила о том, что ожидает ребенка, в минувшем мае. Внучка королевы и Эдоардо Мапелли Моцци появится на свет осенью.
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