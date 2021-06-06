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Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз
6.6.2021 22:17
Фото: blitz.plus
Дочь родилась у британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл, сообщает ВВС.
Как стало известно, второй ребенок пары появился на свет в пятницу, 4 июня.
Счастливые родители уже дали имя своей новорожденной дочери. Девочку зовут Лилибет Диана Маунтбаттен-Виндзор. "Лилибет" представляет собой домашнее прозвище британской королевы Елизаветы II, а Дианой звали трагически погибшую мать принца Гарри и его брата принца Уильяма.
Родившаяся в Лос-Анджелесе девочка стала уже одиннадцатым правнуком королевы Великобритании.
Напомним, в минувшем марте мамой уже в третий раз стала Зара Тиндолл - единственная дочь принцессы Анны и старшей внучки Елизаветы II. О появлении на свет десятого правнука британской королевы рассказал отец малыша, Майк Тиндолл, в прошлом являвшийся капитаном сборной Англии по регби.
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