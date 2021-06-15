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В Сочи мальчик получил тяжелые травмы, упав в канализационный люк
15.6.2021 18:52
Фото: vk.com
По факту ЧП, случившегося в самом центре города Сочи, следственные органы уже возбудили уголовное дело.
Как информирует пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю, вред здоровью мальчика был квалифицирован как тяжкий.
Следственные органы завершили проверку по факту падения школьника в канализационный люк. В результате было принято решение о возбуждении уголовного дела по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ.
Представители ведомства пояснили, что инженера управляющей компании заподозрили в оказании услуги ненадлежащего качества. По версии следствия, он отвечал за техобслуживание жилищного фонда и придомовой территории, однако своевременно не проверил состояние ливневого канализационного люка.
ЧП случилось 8 июня, когда на крышку люка наступил девятилетний ребенок. Мальчик в тот момент находился с мамой. Конструкции под весом школьника провалилась, после чего несовершеннолетний упал с высоты около трех метров. В больнице у него диагностировали перелом бедренной кости и другие травмы.
Летом 2018 года в Лазаревском районе Сочи погиб мальчик, бежавший впереди бабушки по затопленной улице во время дождя улице. На глазах женщины внук провалился в ливневую канаву, после чего его унесло в море.
После трагедии в администрации курортного города пояснили, что канава такого типа должна быть полностью открыта в соответствии с проектной документацией. Наличие каких-либо решеток не предусмотрено проектом, так как они могут быть оторваны нахлынувшей водой и в таком случае будут представлять опасность для окружающих.
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