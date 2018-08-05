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Власти Сочи объяснили отсутствие решеток на канаве, в которую провалился и погиб ребенок
5.8.2018 23:24
Фото: kubnews.ru
Сочинские власти рассказали, почему на ливневке, в которую упал и погиб мальчик, не была установлена решетка.
Как передают российские СМИ, цитируя представителей администрации курортного города, канава такого типа должна быть полностью открыта в соответствии с проектной документацией.
Наличие каких-либо решеток не предусмотрено проектом, так как они могут быть оторваны нахлынувшей водой и в таком случае будут представлять опасность для окружающих.
По данным ТАСС, ливневая канава в Лазаревском районе Сочи, где несколько дней назад произошел трагический инцидент, работала в штатном режиме. Как рассказали представители муниципального предприятия "Водосток", ответственного за работу подобных сооружений в городе-курорте, никаких жалоб от местных жителей на это сооружение в прошлом не поступало.
На кадрах видеозаписи, сделанных ранее очевидцами, можно увидеть улицу, залитую водой. Мальчик, бежавший впереди бабушки, вероятно, не видел препятствия и упал в канаву. По информации ряда СМИ, причиной смерти ребенка могла стать травма головы.
Позже в Сети распространился видеоматериал, сделанный на том же месте после схода воды. На кадрах можно увидеть ливневую канаву, в которую упал ребенок.
Как уже сообщалось, после ЧП в Лазаревском районе в Сочи произошла еще одна трагедия, в результате которой погибли дети. Унесенных бурным течением реки четырехлетнюю девочку и подростка позже нашли спасатели.
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