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Власти Сочи объяснили отсутствие решеток на канаве, в которую провалился и погиб ребенок


5.8.2018 23:24
Власти Сочи объяснили отсутствие решеток на канаве, в которую провалился и погиб ребенокФото: kubnews.ru

Сочинские власти рассказали, почему на ливневке, в которую упал и погиб мальчик, не была установлена решетка.

Как передают российские СМИ, цитируя представителей администрации курортного города, канава такого типа должна быть полностью открыта в соответствии с проектной документацией.

Наличие каких-либо решеток не предусмотрено проектом, так как они могут быть оторваны нахлынувшей водой и в таком случае будут представлять опасность для окружающих.

По данным ТАСС, ливневая канава в Лазаревском районе Сочи, где несколько дней назад произошел трагический инцидент, работала в штатном режиме. Как рассказали представители муниципального предприятия "Водосток", ответственного за работу подобных сооружений в городе-курорте, никаких жалоб от местных жителей на это сооружение в прошлом не поступало.

На кадрах видеозаписи, сделанных ранее очевидцами, можно увидеть улицу, залитую водой. Мальчик, бежавший впереди бабушки, вероятно, не видел препятствия и упал в канаву. По информации ряда СМИ, причиной смерти ребенка могла стать травма головы.

Позже в Сети распространился видеоматериал, сделанный на том же месте после схода воды. На кадрах можно увидеть ливневую канаву, в которую упал ребенок.

Как уже сообщалось, после ЧП в Лазаревском районе в Сочи произошла еще одна трагедия, в результате которой погибли дети. Унесенных бурным течением реки четырехлетнюю девочку и подростка позже нашли спасатели.
 



Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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