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В Республике Алтай трое детей погибли на пожаре


14.6.2021 21:02
В Республике Алтай трое детей погибли на пожареФото: vk.com

Следственные органы Республики Алтай выясняют обстоятельства трагической гибели трех малолетних детей в населенном пункте Анос.

Малыши были оставлены без присмотра, указано в сообщении на официальном сайте регионального СУ СКР.

Пожар произошел в понедельник днем в населенном пункте Анос, который находится в Чемальском районе региона. Возгорание началось в доме, где проживала многодетная семья. В тот момент трое малолетних детей 2015, 2017 и 2019 г.р. были дома одни.

Согласно предварительным выводам специалистов, причиной пожара стали нарушения при эксплуатации электроприборов. Очаг возгорания располагался на кухне. На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа. По факту гибели детей уже возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось о ЧП в Новосибирске, где при пожаре на АЗС пострадали 16 человек. В больницу после случившегося были экстренно доставлены четверо пострадавших, среди них - двое пожарных. Возгорание началось на складе, который расположен на Гусинобродском шоссе. После возгорания огонь перекинулся на территорию расположенной рядом автозаправочной станции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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