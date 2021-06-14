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В Республике Алтай трое детей погибли на пожаре
14.6.2021 21:02
Фото: vk.com
Следственные органы Республики Алтай выясняют обстоятельства трагической гибели трех малолетних детей в населенном пункте Анос.
Малыши были оставлены без присмотра, указано в сообщении на официальном сайте регионального СУ СКР.
Пожар произошел в понедельник днем в населенном пункте Анос, который находится в Чемальском районе региона. Возгорание началось в доме, где проживала многодетная семья. В тот момент трое малолетних детей 2015, 2017 и 2019 г.р. были дома одни.
Согласно предварительным выводам специалистов, причиной пожара стали нарушения при эксплуатации электроприборов. Очаг возгорания располагался на кухне. На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа. По факту гибели детей уже возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось о ЧП в Новосибирске, где при пожаре на АЗС пострадали 16 человек. В больницу после случившегося были экстренно доставлены четверо пострадавших, среди них - двое пожарных. Возгорание началось на складе, который расположен на Гусинобродском шоссе. После возгорания огонь перекинулся на территорию расположенной рядом автозаправочной станции.
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