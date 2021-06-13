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В Новосибирске при пожаре на АЗС пострадали 16 человек
16:05
Фото: drom.ru
В Новосибирске увеличилось до шестнадцати человек число пострадавших в результате взрыва на АЗС, передает агентство "Интерфакс".
Ранее появилась информация о том, что помощь медиков потребовалась шести людям.
По уточненным данным, в больницу доставлены четверо пострадавших, среди них - двое пожарных. Сведений о их состоянии пока нет.
ЧП случилось на складе, который расположен на Гусинобродском шоссе. После возгорания огонь перекинулся на территорию расположенной рядом автозаправочной станции. По информации российских СМИ, сохраняется угроза взрыва АЗС. Известно также, что на месте пожара были слышны звуки нескольких взрывов.
Движение по Гусинобродскому шоссе остается перекрытым, там дежурят сотрудникии ГИБДД.
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