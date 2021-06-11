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В Москве акциониста Крисевича задержали после инсценировки самоубийства
11.6.2021 14:36
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Москвы задержали художника Павла Крисевича во время попытки провести очередную акцию, передает ТАСС.
Как стало известно, он исценировал самоубийство на Красной площади и сделал несколько выстрелов.
По словам адвоката Сергея Тельнова, полиция и росгвардейцы задержали Павла Крисевича на Красной площади после того, как "сделал один-два выстрела из пистолета". Сейчас художник находится в ОМВД "Китай-город".
Информацией о виде и происхождении оружия, из которого стрелял его подзащитный, адвокат пока не располагает. По данным полиции, у Крисевича имелся охолощенный пистолет Макарова, уточняет агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как передает агентство "Интерфакс", вместе с художником в ОМВД была доставлена журналистка Ника Самусик. Известно также, Крисевич изображал самоубийство из ружья, которое было заряжено холостыми патронами.
В прошлом Крисевич уже проводил несанкционированные акции, в частности, в ноябре прошлого года у здания ФСБ. Художник тогда привязал к своим рукам большой крест, инсценировав распятие Христа, и поджег файеры. За неподчинение полицейским Крисевич впоследствии получил 15 суток.
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