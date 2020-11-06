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Задержанного в образе Христа у здания ФСБ акциониста могут арестовать на 30 суток


6.11.2020 12:25
Задержанного в образе Христа у здания ФСБ акциониста могут арестовать на 30 сутокФото: vk.com

Полицейские составляют протокол на Павла Крисевича, который ранее был задержан возле здания ФСБ на Лубянке.

В прошлом он уже нарушал правила проведения публичного мероприятия, передает агентство "Интерфакс".

Как пояснил адвокат Сергей Тельнов, после задержания Павел Крисевич был доставлен в ОВД Китай-город. Сейчас ему вменяется ч. 8 ст. 20.2 КоАП, которая предусматривает наказание в виде административного ареста на срок до тридцати суток.

Ранее стало известно об акции около здания ФСБ в поддержку заключенных по "политическим мотивам". Проводивший ее Павел Крисевич при этом был в образе Христа, пишут российские СМИ.

В 2016 году Петр Павленский в рамках очередной акции пытался поджечь двери того же здания на Лубянке. В настоящее время скандально известный художник находится за рубежом. Оставаясь во Франции в статусе политического беженца, он уже успел получить срок за уголовные преступления.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 115

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