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ФБК и штабы Навального просят признать экстремистскими


16.4.2021 20:28
ФБК и штабы Навального просят признать экстремистскимиФото: vk.com

В Мосгорсуд направлен административный иск о признании экстремистскими ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, имеет статус иноагента), ФЗПГ (Фонд защиты прав граждан, также признан в России иноагентом) и "Штабов Навального".

Как указала столичная прокуратура, все эти организации фактически осуществляют экстремистскую деятельность.

По данным надзорного ведомства, решение было принято по итогам проверки, которая осуществлялась ранее по поручению Генеральной прокуратуры. Установлено, что в указанных организациях "под прикрытием либеральных лозунгов" формировались условия для дестабилизации общественно-политической и социальной обстановки.

Прокуроры пришли к выводу, что фактически ФБК, ФЗПГ и "Штабы Навального" намеревались добиться "изменения основ конституционного строя", включая использование сценариев т.н. "цветных революций".

Алексей Навальный зарегистрировал некоммерческую организацию ФБК осенью 2011 года для проведения антикоррупционных расследований. Структура включает в себя такие проекты как "РосПил", "РосВыборы" и ряд других. Финансирование фонда осуществляется за счет пожертвований. В течение 2018 года таким образом подписчики ФБК перечислили организации порядка 58 млн рублей.

Напомним, 9 октября Министерство юстиции внесло ФБК в число НКО-иноагентов. Решение было принято по итогам проверки столичного главка ведомства, в ходе которой выявили денежные переводы из Испании и Соединенных Штатов. Сумма перечисленных из этих стран средств превышала 140 тыс. рублей. Представители ФБК тогда заявили, что не имели возможности возвратить переводы по причине блокировки счетов организации.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

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