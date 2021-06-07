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Судья рассказала о свидетельских показаниях по делу катастрофы MH17Судья рассказала о свидетельских показаниях по делу катастрофы MH17
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Судья рассказала о свидетельских показаниях по делу катастрофы MH17


00:24
Судья рассказала о свидетельских показаниях по делу катастрофы MH17Фото: livejournal.com

Восемь человек утверждают, что были свидетелями запуска ракеты перед крушением самолета Boeing-777.

Об этом рассказала на слушаниях в судебном комплексе "Схипхол" судья Хелейн Керстенс-Фокенс, сообщает ТАСС.

В Нидерландах, где начали рассматривать дело о катастрофе рейса МН17, выступили свидетели пуска ракеты ЗРК "Бук". Как стало известно, восемь человек утверждают, что сами видели или слышали запуск незадолго до крушения самолета. В защиту версии, по которой лайнер разбился из-за атаки "Бука", выступали свидетели Совместной следственной группы (ССГ). Как пояснила судья Хелейн Керстенс-Фокенс, остальные двенадцать из двадцати свидетелей указывали на "след от запуска ракеты".

Говоря о вероятном месте запуска, выступавшие несколько разошлись в показаниях. Одни склонны считать, что самолет атаковали из района Савур-могилы, а другие полагают, что удар был нанесен со стороны поселка Первомайский. По словам Керстенс-Фокенс, трое из восьми свидетелей при этом заявили, что находились рядом с местом запуска ракеты. Это происходило на поле, расположенном около Первомайского, добавила судья.

Пассажирский лайнер Boeing MH17 разбился в селе Грабово Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. На борту самолета, выполнявшего рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, в тот момент находились 298 человек. В ходе начатого расследования было установлено, что в самолет авиакомпании Malaysia Airlines попала ракета. Дискуссии о том, кем она могла быть выпущена, не прекращаются на протяжении нескольких лет.

Созданная в целях расследования катастрофы ССГ два года назад объявила, что установила четырех подозреваемых. В причастности к инциденту тогда были обвинены экс-глава ополченцев ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и трое его подчиненных. В марте прошлого года в Нидерландах начался судебный процесс над ними.

В РФ уже не раз с недоверием комментировали деятельность ССГ, указывая на безосновательность обвинения. Кроме того, российские официальные лица отмечали нежелание группы использовать выводы Москвы при проведении этого расследования.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 147

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