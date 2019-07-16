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ЕС призывает Москву признать причастность к крушению «Боинга» над Донбассом
16.7.2019 22:03
Фото: politring.com
Как заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, в Евросоюзе приветствуют заявление Совместной следственной группы о том, что в Нидерландах собираются предъявить уголовные обвинения четырем лицам.
При этом Москву вновь призвали "принять на себя ответственность" за катастрофу.
Как подчеркнула Федерика Могерини, Евросоюз призывает РФ "принять на себя ответственность", а также в полном объеме сотрудничать с продолжающимся расследованием. Глава дипломатии ЕС при этом выразила полную уверенность в том, что предстоящие юридические процедуры будут независимыми и профессиональными. В Брюсселе приветствуют намерения предъявить уголовные обвинения четырем лицам, заявила Могерини.
Напомним, не так давно премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил сомнения в причастности РФ к авиакатастрофе, которая произошла на Украине в 2014 году. По его словам, какие-либо неопровержимые доказательства вины России за гибель рейса MH17, отсутствуют.
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