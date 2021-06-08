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Шойгу с внезапной проверкой пришел в один из военкоматов Москвы
8.6.2021 11:02
Фото: natsbez.ru
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пришел с неожиданной проверкой в один из военкоматов Москвы.
Видео, на котором запечатлен визит министра, позже появилось в блоге на платформе "Яндекс. Дзен", пишут российские СМИ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу неожиданно прибыл в один из военкоматов Москвы, чтобы провести проверку его деятельности. На кадрах, опубликованных пользователем "Яндекс. Дзен", зафиксированы замечания главы ведомства.
Шойгу, обошедший различные помещения комиссариата, указал на отсутствие современного оборудования. По словам министра, в военкомате есть микроволновка и холодильник, но не видно компьютеров. Глава ведомства предположил, что для связи они закладывают письма, как это делали партизаны во времена войны.
Ранее глава Минобороны рассказал об обучении военнослужащих жителями тайги. По словам министра, в российской армии сейчас действуют специальные программы по сбору и обобщению жизненного опыта определенных народов, а также старообрядцев.
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