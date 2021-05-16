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Шойгу рассказал об обучении военнослужащих жителями тайгиШойгу рассказал об обучении военнослужащих жителями тайги

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Шойгу рассказал об обучении военнослужащих жителями тайги


16.5.2021 23:13
Шойгу рассказал об обучении военнослужащих жителями тайгиФото: nation-news.ru

В российской армии сейчас действуют специальные программы по сбору и обобщению жизненного опыта определенных народов, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава ведомства сообщил об этом в эфире программы "Военная приемка", которая выходит на канале "Звезда".

В новом выпуске передачи, который получил название "Тувинский десант", российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал, как коренные жители некоторых регионов РФ, в частности, Тувы, помогают российским военным.

По словам Шойгу, действуют специальные центры, которые позволяют военнослужащим узнать о том, как выживают в различных условиях. В обучении военных также задействованы старообрядцы, которые "невероятно опытные по жизни, рукастые". Министр пояснил, что они способны срубить дом и баню, посеять и собрать урожай, занимаются объездкой коней и обладают множеством других навыков.

Глава ведомства отметил, что даже высококвалифицированные военные не могут иметь полное представление о жизни и выживании в отдаленных районах тайги. Научить их этому способны местные жители. В программу вошел репортаж об учениях бойцов Сил специальных операций, которые посещали домик егерей в одном из труднодоступных районов.

Экспедицию сопровождал начальник отдела охраны объектов животного мира и водных биологических ресурсов, охотовед Буян Кара-Сала. Показав местную пекарню, он пояснил, что тувинцы и военнослужащие имеют возможность обмениваться уникальным опытом.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

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