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В Татарстане компания подростков попала в смертельное ДТП
6.6.2021 21:29
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Татарстана выясняют обстоятельства дорожной аварии, которая произошла на трассе Казань — Ульяновск.
По предварительным данным, ДТП мог спровоцировать подросток 2005 г.р., не имевший прав.
Жертвами аварии в Татарстане стали три человека - водитель и две девушки 2002 г.р.. Все они от полученных ранений погибли на месте. Двое пострадавших, 2001 и 2002 г.р. были экстренно госпитализированы. Сведений о их состоянии пока нет.
По данным регионального ГУ МВД, трагическое происшествие случилось примерно в шесть часов утра. Автомобиль Datsun, которым управлял подросток, вылетел на встречную полосу. Машина, в которой в общей сложности находилось пять человек, столкнулась с ограждением и опрокинулась в кювет.
Правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП. Кто является владельцем разбившегося транспортного средства, пока не уточняется.
В минувшем апреле в Новочеркасске въехал в дерево несовершеннолетний подросток, управлявший легковой машиной. В автомобиле в тот момент также находилось пять его приятелей — трое парней и две девушки. Все они погибли от полученных в ДТП травм. Мальчику, севшему за руль, накануне исполнилось четырнадцать лет. Компания отмечала его день рождения.
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