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Подростки, погибшие в ДТП в Ростовской области, отмечали день рождения одного из них


18.4.2021 12:33
Подростки, погибшие в ДТП в Ростовской области, отмечали день рождения одного из нихФото: кадр видео с youtube.com

Мальчику, управлявшему автомобилем в момент аварии, накануне исполнилось четырнадцать лет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

Предположительно, подростки, погибшие в ДТП под Ростовом-на-Дону, могли отмечать день рождения приятеля.

Жертвами трагедии стали пять человек. От полученных в ДТП травм скончались водитель, которому только что исполнилось четырнадцать лет, двое мальчиков-ровесников и две девочки 14-15 лет.

Выжил лишь один их пассажиров. В крайне тяжелом состоянии 15-летнего подростка госпитализировали, он находится в реанимации, сообщает агентство со ссылкой на представителей местных экстренных служб.

Обстоятельства ЧП, унесшего жизни пяти подростков, выясняют правоохранительные органы. В рамках проверки, к которой уже приступила местная прокуратура, также будет дана оценка действиям родителей несовершеннолетнего, севшего за руль автомобиля Hyundai Solaris.

Смертельная авария случилась сегодня утром в городе Новочеркасске Ростовской области. Машина, в которой находилась компания подростков, врезалась в дерево.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 249

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