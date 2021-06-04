Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Новосибирске арестовали попутчика парня, погибшего после выстрела инспектора ДПС

12:28

Фото: vk.com



Центральный районный суд Новосибирска вынес решение об аресте Илькина Исмаилова, передают российские СМИ.



Попутчик 19-летнего Векила Абдуллаева, умершего в больнице после выстрела сотрудника ДПС, взят под стражу на срок до 4 августа.



Как пояснили в пресс-службе суда, Илькина Исмаилова обвиняют по ч. 1 ст. 318 и 319 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти"), передает ТАСС.



Накануне был освобожден автоинспектор, смертельно ранивший Векила Абдуллаева. Молодой человек получил травму головы, когда пытался оказать сопротивление полицейским. В тот момент силовики после преследования задерживали водителя и пассажиров иномарки. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.



В отношении силовика возбудили уголовное дело, после смерти парня статью изменили на более серьезную. Вскоре после ареста инспектора ДПС его супруга опубликовала видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Женщина заявила, что ее семье угрожают. В региональном МВД эти сведения не подтвердили.



По требованию главы СКР Александра Бастрыкина сейчас проводятся служебные проверки в отношении следователей, добивавшихся ареста полицейского. Как пояснила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, руководителю СУ по Новосибирской области поручено доложить об основаниях возбуждения уголовного дела в отношении инспектора ДПС.



Петренко отметила, что после случившегося возбудили еще одно уголовное дело, по статьям о применении насилия и оскорблении представителей власти.



Автор: Злата Богатова

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